Bologna, Calafiori: “Stiamo facendo cose straordinarie”

Il difensore del Bologna Riccardo Calafiori ha parlato ai microfoni dopo la vittoria contro la Roma, sua ex squadra: “La gente fa bene a essere commossa, perché quello che stiamo facendo è straordinario. Non sarà facile continuare così ma ci godiamo il momento“. Poi sul sogno europeo: “Pensiamo a partita dopo partita. Ovviamente siamo in quella zona e ci pensiamo: è un sogno e non sarà facile“. Chiusura sul suo ruolo: “Io mi sento centrale, terzino, ma posso giocare anche centrocampista. Mi piace giocare ogni partita“.