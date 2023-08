Calcio: morto a 82 anni Jan Jongbloed, portiere dell’Olanda di Cruijff

Lutto nel mondo del calcio. L’ex portiere e icona del Vitesse e della nazionale olandese Jan Jongbloed è morto all’età di 82 anni dopo una lunga malattia. Jongbloed ha giocato ben 686 partite in Eredivisie, disputando anche due finali di Coppa del Mondo con la mitica Olanda di Johan Cruijff, nel 1974 e nel 1978. Jongbloed era noto anche perché, non essendoci allora lo status di professionista nel calcio olandese, per lavoro faceva il tabaccaio, oltre ad avere una grande passione per la pesca.