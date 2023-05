Biglietti Udinese-Napoli al Maradona con maxischermo: prezzi e quando acquistarli

Udinese-Napoli potrà essere vissuta alla Dacia Arena ma anche al ‘Maradona’ ed è partita la vendita dei biglietti per l’evento. Durante la conferenza del prefetto di Napoli, è stata annunciata l’apertura dell’impianto di Fuorigrotta per accogliere i tifosi azzurri che potranno seguire la possibile partita Scudetto (giovedì, ore 20:45) dai maxischermi allestiti allo stadio. Presente Aurelio De Laurentiis che ha spiegato: “Mi unisco ai ringraziamenti al popolo napoletano del Sindaco, perché il popolo Napoletano ha dimostrato grande maturità domenica scorsa. Avevamo preparato una festa, eravamo pronti Paolo Sorrentino ed io a scendere in campo e abbiamo dovuto rimandare. Allora mi è venuto in mente, visto anche la limitazione per il settore ospiti quando si va in trasferta, di dare vita agli schermi che sono al Maradona, con altri 8 schermi per ogni settore”.

Poi si scende nei dettagli per la vendita: “Abbiamo dovuto istituire un prezzo simbolico di 5 euro per ogni settore, le vendite stanno iniziando, fino alle 18 per gli abbonati e poi per tutti. Il tempo stringe e abbiamo dovuto stringere i tempi. Dedotti i costi il resto sarà devoluto in beneficenza. Il Prefetto e il Questore hanno dato il via a un’implementazione per i servizi e la sicurezza, tutti insieme vogliamo accompagnare il Napoli al traguardo. È chiaro che la mini festa la riproporremo domenica prossima contro la Fiorentina”. Quindi, in sintesi: prelazione per gli abbonati fino alle 18:00. Poi vendita libera. Costo 5 euro e ricavato in beneficenza.