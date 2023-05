Serie A, per la prima volta quattro partite in contemporanea quest’anno (per ben due volte)

Doppia prima volta per la stagione di Serie A che volge al termine. Quando siamo giunti alla trentatreesima giornata del massimo campionato, ecco che per la prima volta quest’anno si giocheranno quattro partite in contemporanea, e succederà per ben due volte oggi, con le quattro sfide delle ore 18 e poi i quattro incontri delle 21. Questo in deroga a una disposizione nell’accordo tra Lega Serie A e Dazn, che prevede come non si possa oltrepassare il numero di tre partite in contemporanea, a eccezione dell’ultima giornata e salvo casi particolari, imposti in questo turno dalla difficile collocazione degli incontri a causa di impegni europei della prossima settimana e di un calendario fatto dunque su misura senza troppe decisioni da poter prendere.