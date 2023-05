Sale la febbre scudetto: in Udinese-Napoli esodo di tifosi azzurri alla Dacia Arena

E’ vicino, anzi vicinissimo il terzo scudetto della storia del Napoli. Il club di Luciano Spalletti ha steccatto l’appuntamento contro la Salernitana, ma non vorrà ripetersi contro l’Udinese in quel di Udine. Alla squadra azzurra “basterà” vincere in Friuli per chiudere ogni discorso. Tuttavia, il tricolore potrebbe arrivare anche in caso di insuccesso della Lazio contro il Sassuolo. A testimoniare la voglia di festeggiare con la squadra anche in trasferta è l’esodo dei tifosi napoletani che si muoveranno fino alla Dacia Arena da tutt’Italia: saranno fra i 14milia e i 15mila.

Molti dei tifosi arriveranno da tutte le parti dell’Italia ed alcuni arriveranno direttamente dal Friuli Venezia Giulia. A testimoniarlo è il presidente del Napoli Club Udine Partenopea, Pietrangelo Chierchia che ha detto all’Ansa: “La stima è fatta sulla base dei biglietti già acquistati sui 24.000 posti circa della Dacia Arena dei quali 12.000 sono quelli degli abbonati, quindi in quota Udinese Calcio. Restano poi i 1.400 del settore ospiti, assegnati ai tifosi con tessera, residenti in Campania. Ecco dunque che nel complesso i tifosi partenopei o di origine partenopea allo stadio saranno tra i 10.000 e i 12.000, senza contare che ne potrebbero arrivare a Udine almeno altri 3.000 senza biglietto, tra oggi e soprattutto domani per festeggiare la squadra“.

Chierchia ha poi concluso: “Vogliamo scortarli fino all’albergo in cui risiedono, nella zona nord di Udine. All’hotel saranno blindatissimi ce l’hanno garantito le forze dell’ordine con le quali come Club stiamo collaborando per garantire la massima sicurezza in occasione di questa partita“.