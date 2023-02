Milan-Tottenham, Pioli in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming

Il programma, con l’orario e la diretta tv della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Tottenham, match valido per la l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. I rossoneri tornano in campo nel loro cammino europeo a San Siro contro gli inglesi. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 14:30, e sarà accompagnato dal difensore francese Pierre Kalulu. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Milan TV e sui canali digitali ufficiali del Club.

SEGUI LA DIRETTA