Beppe Bergomi: “L’Inter deve stare attenta al Milan per lo scudetto. Possono recuperare”

“Il Milan non pensa al secondo posto ma al primo. Otto vittorie e due pareggi. Avendo una rosa profonda e lunga, può andare avanti anche in Europa League”. Lo ha detto Beppe Bergomi nello studio di Sky Sport dell’Europa League dopo la vittoria del Milan sul Rennes: “Per il campionato bisogna stare attenti al Milan oltre che alla Juve. L’Inter è in vantaggio ed è vero che deve recuperare una partita, ma a marzo ci sono anche le coppe e bisogna vedere quanto ti tolgono. Il Milan ha una profondità di rosa incredibile. Loro ci credono. Con i tre punti si può recuperare in fretta”.