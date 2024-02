Highlights e gol Milan-Rennes 3-0: playoff Europa League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 51

Il video con gli highlights e i gol di Milan-Rennes 3-0, match valido per l’andata dei playoff di Europa League 2023/2024. Al Meazza grande prestazione dei rossoneri, che la sbloccano nel primo tempo con Loftus-Cheek e dilagano nella ripresa ancora con l’inglese per la sua doppietta e poi col ritorno al gol da parte di Leao, gestendo non benissimo però nel finale. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE