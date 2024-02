Atp Buenos Aires 2024, programma e ordine di gioco venerdì 16 febbraio con Vavassori

Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 16 febbraio per il torneo ATP di Buenos Aires 2024. Sulla terra rossa della capitale argentina va in scena la giornata dedicata ai quarti di finale, con anche l’Italia protagonista. Andrea Vavassori è infatti atteso a un impegno proibitivo contro Carlos Alcaraz, con i due che si sfideranno come secondo match dopo la sfida tra Lajovic e la sorprendente wild card argentina Diaz Acosta. Tanti giocatori di casa in campo, con il pubblico di Buenos Aires pronto a farsi sentire. Di seguito il programma dettagliato.

Il programma di venerdì 16 febbraio (orari italiani)

Campo Guillermo Vilas, a partire dalle 17:30

Lajovic vs Diaz Acosta

Non prima delle 19:30

Baez/Darderi vs Coria

Non prima delle 22:30

Alcaraz vs Vavassori

Non prima delle 0:00

Jarry vs Etcheverry