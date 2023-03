Belgio, Lukaku segna e risponde alle critiche: “Solo Dio può giudicarmi” (FOTO)

In una delle stagioni più difficili della sua carriera, Romelu Lukaku inizia a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L’attaccante dell’Inter ha realizzato 4 gol in 2 partite con la maglia del Belgio contro Svezia e Germania e dopo il successo sui tedeschi si è concesso una storia instagram dal sapore polemico. Lukaku sfrutta un meme molto popolare raffigurante una scena del film d’animazione ‘Tangled’ che vede il protagonista spalle al muro con diverse lame puntate. Un meme che sui social si usa per delle opinioni impopolari, anche se Rom si limita a scrivere: “Solo dio può giudicarmi”, con le note in sottofondo di, appunto, ‘Only God can judge me’ di Tupac Shakur. L’attaccante è stato molto criticato per il suo rendimento al Mondiale, dove sbagliò diverse reti soprattutto contro la Croazia. Ora Lukaku vuole essere protagonista del rush finale su tre fronti con l’Inter.