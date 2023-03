La Fifa chiarisce: “Sanzioni Figc avranno effetto a livello mondiale”

Le sanzioni imposte dalla Figc nell’ambito del caso plusvalenze saranno valide anche fuori dai confini italiani. Lo ha confermato la Fifa con una nota a Sky Sport News, chiarendo quindi che la sanzione (30 mesi di inibizione) nei confronti di Fabio Paratici avrà valore anche in Inghilterra, dove al momento il dirigente lavora in qualità di direttore generale del Tottenham.“La FIFA conferma che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (FIGC), il presidente della commissione disciplinare della FIFA ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla FIGC ai diversi funzionari calcistici affinché abbiano effetto a livello mondiale”, si legge nella nota. Proprio ieri il Tottenham ha pubblicato una lunga intervista a Paratici che ha definito “la decisione migliore per tutti” quella del divorzio da Conte, invitando la squadra a concentrarsi sul finale di stagione per chiudere bene il campionato.