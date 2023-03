Boxe, è ufficiale: Haney contro Lomachenko il 20 maggio

di Mattia Zucchiatti 37

Devin Haney contro Vasiliy Lomachenko si farà. Uno degli incontri di boxe più attesi degli ultimi anni andrà in scena a Las Vegas il prossimo 20 maggio. Lo statunitense, campione indiscusso dei pesi leggeri, difenderà le cinture WBC, WBA, WBO e IBF contro il fuoriclasse ucraino, che torna sul ring a sei mesi di distanza dalla vittoria su Ortiz al Madison Square Garden. Lomachenko aveva messo in programma da tempo di sfidare Haney, ma l’aggressione russa all’Ucraina e il suo arruolamento nell’esercito hanno di fatto rallentato ogni trattativa. Professionista dal 2013, Lomachenko ha perso i titoli mondiali nel 2020 ma da quel momento ha ripreso la sua scalata e ora è pronto a sfidare la stella americana. Haney è campione mondiale indiscusso dei pesi leggeri dal giugno del 2020, quando strappò via i titoli a George Kambosos Jr. “Lomachenko è un buon combattente e futuro candidato alla Hall of Fame. Nessuno nega quello che ha fatto nello sport del pugilato. Questa è l’incontro che i fan vogliono davvero, e l’ho reso possibile. Sono migliorato due volte dalla rivincita di Kambosos, e che ci crediate o no, migliore è il mio avversario, migliori sono le mie prestazioni”, dice Haney. Lomachenko ha dichiarato: “Il mio obiettivo è diventare il campione indiscusso dei pesi leggeri e Devin Haney è l’uomo con le cinture. Rispetto la sua intelligenza pugilistica e sono entusiasta di questa sfida”.