Barcellona, non si molla la pista Amrabat: intanto il giocatore attende una proposta

Il Barcellona non molla Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina, che era stato cercato dai blaugrana nella sessione di calciomercato invernale, è sempre nel mirino degli spagnoli ma c’è bisogno di attendere il momento giusto. Amrabat è seguito anche dal Manchester United, che però non ha ancora formalizzato nessuna offerta. Stando a quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il marocchino starebbe aspettando una proposta da parte del Barcellona, che nel frattempo sta definendo l’operazione Oriol Romeu con il Girona. Ad ogni modo il futuro di Amrabat sembra essere lontano da Firenze, come ha lasciato intuire anche il direttore generale viola Joe Barone: “Se dovesse arrivare un’offerta, la studieremmo attentamente”.