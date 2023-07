Tour de France 2023, Philipsen: “Obiettivo maglia verde, ma siamo solo alla quarta tappa”

“Penso alla maglia verde? È chiaro che sia così, ma il Tour è appena cominciato, serve pazienza, siamo soltanto alla quarta tappa”. Queste le parole di Jasper Philipsen dopo aver conquistato la sua seconda volata consecutiva sulle strade del Tour de France 2023. “Oggi la conferma della vittoria è arrivata piuttosto velocemente , è stata una tappa in cui tutti volevano conservare le energie per i Pirenei. Ci sono state un po’ di cadute nel finale, speriamo che non ci siano conseguenze gravi per i colleghi. Nel finale ho perso qualche uomo nel treno di testa, poi sono riuscito a ritrovare Mathieu van der Poel. Il percorso presentava delle insidie nonostante la strada ampia, fortunatamente non sono caduto”, ha concluso il corridore della Alpecin.