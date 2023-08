Atalanta, ufficiale la cessione di Maehle al Wolfsburg

Joakim Maehle non è più un calciatore dell’Atalanta. Il club orobico ha ufficializzato la cessione dell’esterno al Wolfsburg a titolo definitivo dopo due stagioni e mezzo in cui ha collezionato 96 presenza con la squadra di Gasperini. “L’Atalanta ringrazia e saluta affettuosamente Joakim, augurandogli il meglio per la sua nuova esperienza professionale in Germania”, ha aggiunto la società. Maehle ha firmato un contratto fino al 2027 e indosserà la maglia numero 21. La vendita del giocatore dovrebbe portare nelle casse dell’Atalanta una cifra compresa fra i 12 e i 15 milioni di euro.