Masters 1000 Toronto, Sinner: “È bello avere la possibilità di giocare un’altra partita importante”

Jannik Sinner per la quarta volta in stagione è in semifinale in un Masters 1000 e a Toronto spera di conquistare il titolo più importante della sua giovane carriera. “È bello avere la possibilità di giocare un’altra partita importante domani”, ha spiegato l’azzurro al termine del successo ai danni di Gael Monfils nei quarti. “Ho già avuto molti tornei in cui sono arrivato così in fondo, quindi sono felice di arrivarci di nuovo, ora spero di fare meglio. Domani sarà un problema diverso, un avversario diverso, con Paul che arriva con molta fiducia. Ha battuto il numero 1 del mondo, quindi sarà una partita molto difficile”, ha assicurato Jannik.