Alcaraz e il monologo durante il cambio campo: “Come è possibile giocare così male a tennis?” (VIDEO)

Non capita tutti i giorni di vedere un Carlos Alcaraz arrabbiato e nervoso con se stesso. Questo invece è quanto accaduto durante la sfida persa contro Tommy Paul nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto. Il numero uno del ranking mondiale è apparso sin dalle prime fasi del match visibilmente deluso dal livello del suo tennis, ben lontano da quello a cui ci ha abituato. E durante un cambio di campo inizia un monologo in cui sostanzialmente non riesce a spiegarsi le sue difficoltà odierne. “Come si fa a giocare così male a tennis?”, dice a se stesso.