Atalanta, subito 3000 abbonamenti venduti nella prima giornata di prelazione

Partenza con il botto per la campagna abbonamenti dell’Atalanta in vista della stagione 2023/2024. La prima giornata di prelazione ha infatti visto il rinnovo immediato di 3000 tessere, con i tifosi della Dea che come sempre dimostrano grande passione e fiducia nei confronti della squadra bergamasca. Fino a giovedì 22 giugno potranno essere confermati i posti per gli abbonati 2022/2023 dei settori Tribuna d’Onore, Tribuna Centrale, Tribuna Rinascimento coperta, Tribuna Rinascimento scoperta e Curva Nord Pisani. Poi dal 24 al 29 giugno ci sarà la possibilità di cambio posto o conferma per gli abbonati della Curva Sud e dei Distinti Sud, settori interessati dai lavori di ristrutturazione. La vendita libera è prevista dal 5 luglio, mentre nei giorni precedenti ci sarà la possibilità del cambio posto per tutti gli altri settori. L’obiettivo è quello di migliorare i numeri della passata stagione, quando vennero sottoscritti 13.467 abbonamenti.