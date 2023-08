Atalanta, Sky: “Intesa col Milan per il prestito di De Ketelaere”

Il futuro di Charles De Ketelaere potrebbe essere lontano dal Milan, ma sempre in Italia. Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’Atalanta ha raggiunto un’intesa di massima con il club rossonero per il prestito oneroso con diritto di riscatto del trequartista belga, reduce da una stagione d’esordio negativa e in cerca del rilancio. De Ketelaere però ha varie offerte sul tavolo e deve ancora decidere se vuole restare o meno in Serie A. La scelta del belga – precisa Di Marzio – dovrebbe arrivare la prossima settimana. Nelle ultime settimane, il giocatore è stato anche accostato a club esteri, tra cui il Lens, la Real Sociedad, il Lipsia, l’Aston Villa e il Psv. Nell’ultima stagione De Ketelaere ha totalizzato quaranta presenze, senza però riuscire a trovare la via del gol.