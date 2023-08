Nuoto, Mondiali paralimpici 2023: oro per Barlaam, Raimondi, Gilli e Amodeo

Altre sette medaglie per l’Italia ai Mondiali di nuoto paralimpico, in corso di svolgimento a Manchester. Ad impreziosire il bottino azzurro sono 4 ori, 1 argento, 2 bronzi. Risultati che permettono agli azzurri di confermarsi in testa al medagliere con 22 medaglie (13 ori, 3 argenti, 6 bronzi), davanti alla Cina (10 ori, 11 argenti, 6 bronzi) e alla Gran Bretagna (8 ori, 4 argenti, 6 bronzi). Primo gradino del podio per Simone Barlaam nei 100 farfalla S9 con il tempo di 58.25, che gli ha permesso di precedere l’australiano Timothy Hodge e il tedesco Malte Braunschweig. Quarto Federico Morlacchi. Oro anche per Stefano Raimondi, che ha trionfato nei 500 stile libero S10 grazie al crono di 4:06.96. Argento per l’olandese Bas Takken, bronzo per il polacco Alan Ogorzalek. Medaglia più preziosa anche per Carlotta Gilli che ha vinto la finale dei 100 stile libero S13 con il tempo di 59.26. Alle sue spalle l’australiano Katja Dedekind e la statunitense Olivia Chambers. L’ultimo oro di giornata l’ha conquistato invece Alberto Amodeo nei 100 farfalla S8 con 1:02.94, davanti al cinese Hongliang Wu e allo statunitense Noah Jaffe. Medaglia d’argento per Angela Procida nei 100 dorso femminili S2 (2:28.62). Bronzo per Francesco Bettella nei 100 dorso maschili S1 con il tempo di 2:30.89. Nei 50 stile libero femminili S12 terzo gradino del podio per Alessia Berra.