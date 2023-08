Amichevole 2023, Juventus batte Real Madrid: primo centro per Weah, in gol anche Vlahovic

La Juventus lancia ottimi segnali nella seconda amichevole statunitense e supera il Real Madrid per 3-1. Ad Orlando, i bianconeri battono i blancos di Carlo Ancelotti ancora una volta poco cinici, come nel Clasico contro il Barcellona, e poco attenti in difesa. La Vecchia Signora passa in vantaggio dopo poco meno di un minuto, con Kean che insacca il tap-in dopo il palo di McKennie e raddoppia con il primo gol di Timothy Weah, pronto al centro dell’area sul bel cross sempre di un positivo McKennie. Il doppio colpo sveglia il Real Madrid, che inizia a produrre occasioni in serie finché non accorcia le distanze con Vinicius, imprendibile in campo aperto sul lancio di Kroos. Un copione che non cambia nella ripresa, nonostante la girandola di cambi per le due squadre. Real Madrid che assedia la porta del subentrato Pinsoglio alla ricerca di un pareggio che non arriva, ma nel recupero è invece Vlahovic a rendere più amaro il passivo. E il serbo, al centro di voci di mercato, esulta mostrando il nome sulla maglia.

