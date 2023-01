Atalanta-Sampdoria, Stankovic: “Prima o poi qualche episodio ci girerà bene”

“Petto contro petto, coast to coast. Rispettiamo l’Atalanta ma noi proveremo a fare la nostra partita senza mollare. Ultimamente l’Atalanta sta andando davvero bene, in casa e fuori casa. Hanno potenziale offensivo e difensivo e ragazzi davvero molto forti, ma con grande rispetto andiamo ad affrontarli. Dobbiamo trovare le prestazioni. Quando succederà, perché succederà, che qualche episodio ci girerà bene dovremo essere presenti. I ragazzi si lamentano che se giochiamo bene o male comunque perdiamo, ma noi siamo la Sampdoria, i ragazzi li ho visti belli, pronti, concentrati, pronti a soffrire. Dovremo essere forti, umili e con grande coraggio”. Lo ha detto l’allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, alla vigilia del match contro l’Atalanta: “Dobbiamo essere compatti, ben organizzati, tosti, pronti a vincere ogni duello contro una squadra che ne fa altrettanti con forza. Abbiamo lavorato bene questa settimana, purtroppo dobbiamo fare i conti ancora con le assenze. Per noi è importante avere la panchina lunga ma purtroppo ora siamo questi. Colley e Sabiri sono out. Gabbiadini è tornato in gruppo, ha fatto allenamento nonostante problemi con il mal di schiena. Vedremo dopo la rifinitura”.