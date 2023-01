Atalanta-Sampdoria, emergenza per i blucerchiati: i convocati di Stankovic

I convocati di Dejan Stankovic per Atalanta-Sampdoria, match di Serie A 2022/2023 in programma domani a Bergamo. La trasferta in terra orobica si preannuncia complicata per i blucerchiati, che sono alle prese con una vera e propria emergenza infortuni. Stankovic infatti dovrà fare a meno di Colley, Conti, De Luca, Pussetto, Sabiri e Trimboli. A questi si aggiunge Verre, che in queste ore è stato ceduto al Palermo. Di seguito la lista completa dei convocati.

I convocati di Atalanta-Sampdoria

Portieri: Audero, Ravaglia, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Murillo, Murru, Nuytinck, Zanoli.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Vieira, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella.