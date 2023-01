Atalanta-Sampdoria, i convocati di Gian Piero Gasperini: presente Zapata, out Palomino

L’Atalanta, dopo lo spettacolare pareggio con la Juventus, torna in campo al Gewiss Stadium contro la Sampdoria nel match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. In vista di questo importante appuntamento il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori convocati, tra i quali non figurano Josè Palomino e Davide Zappacosta; presente, invece, Duvan Zapata. Ecco l’elenco completo degli uomini a disposizione dell’allenatore dei bergamaschi:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello;

Difensori: Demiral, Djimsiti, Okoli, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Toloi, Zortea;

Centrocampisti: De Roon, Ederson, Hateboer, Koopmeiners, Maehle, Pasalic;

Attaccanti: Boga, Hojlund, Lookman, Muriel, Vorlicky, Zapata.