Roma, buone notizie per Mourinho: Pellegrini si allena in gruppo e punta il Napoli

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, alla vigilia del big-match della ventesima giornata del campionato di Serie 2022/2023 contro il Napoli, tornerà a parlare in conferenza stampa: l’appuntamento è fissato alle ore 15:30 di sabato 28 gennaio. Nel frattempo dall’allenamento odierno sono arrivate buone indicazioni da Lorenzo Pellegrini, che si è allenato insieme ai propri compagni e sarà a disposizione in vista della trasferta del Maradona. L’allenatore portoghese dovrebbe schierare un 3-4-1-2 con il capitano davanti a Matic e Cristante, mentre in attacco certi di una maglia Dybala ed Abraham. Ballottaggio tra Spinazzola ed El Shaarawy, che dovranno fare le veci dello squalificato Celik. Difesa confermatissima con Ibanez, Smalling e Mancini.

Sul fronte mercato continua a tenere banco l’intricata vicenda relativa al futuro di Nicolò Zaniolo, per il quale resta in corsa soltanto il Bournemouth: ma il centrocampista continua a pensare al Milan. A questo punto l’ex Inter potrebbe restare nella Capitale, con il rischio di avere uno scarso minutaggio. In caso di cessione senza un nuovo innesto dal mercato, Mourinho sarebbe costretto a pescare in casa: El Shaarawy contro lo Spezia è stato tra i migliori, scalpitano anche Solbakken e Volpato.