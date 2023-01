Atalanta-Sampdoria 2-0, Stankovic: “Abbiamo dato tutto, non è bastato. Salvezza? Facile mollare”

“Siamo venuti organizzati, contro una squadra molto preparata e forte in tutto. Abbiamo creato qualcosa, con due o tre palle gol nel primo tempo e poi è arrivato il loro gol su una situazione che non mi aspettavo”. Lo ha detto l’allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, dopo l’ennesima sconfitta dei blucerchiati, stavolta sul campo dell’Atalanta: “Abbiamo accettato il rischio del contropiede, contro un attacco velocissimo, ma ci abbiamo provato. I ragazzi hanno dato tutto, in questo momento però non basta. Archiviamo questa partita e andiamo ad affrontare la prossima. Abbiamo fatto una prova dignitosa, sono contento anche dei ragazzi giovani che sono entrati e non posso immaginare la loro gioia nell’assaggiare la vera Serie A. Mi porto a casa quello, anche se dobbiamo migliorare in tante cose”.

Deki non molla in chiave salvezza: “La salvezza? Non ho dubbio che i ragazzi daranno tutto, hanno orgoglio. In questo momento è così, siamo in difficoltà ma con dignità ci crediamo. Non voglio mollare, sarebbe troppo facile e non mi nascondo”.