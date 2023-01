Atalanta-Sampdoria, Lookman: “Felice per i tifosi, sono maturato e spero di continuare così”

L’attaccante dell’Atalanta, Ademola Lookman, ha commentato il gol segnato e la vittoria ottenuta questa sera in campionato contro la Sampdoria. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Contentissimo peri nostri tifosi, il mio gol è servito per i tre punti questo è l’importante. Sono venuto qui per essere protagonista, io ci ho creduto fin dall’inizio in questo. Ora sono più maturo e voglio andare avanti così. Pensiamo passo dopo passo, senza fare troppi calcoli. Prima la Coppa Italia e poi penseremo ad altro”.