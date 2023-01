Basket, Serie A2 2022/2023: vincono Cividale e Urania Milano nei due anticipi

Comoda vittoria di Tramec Cento nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A2 di basket. Finisce 60-78 sul parquet della UEB Gesteco Cividale. Questo anticipo del gruppo Rosso porta Tramec in prima posizione, in attesa della risposta di Forlì e Pistoia, mentre arranca al quinto posto Cividale.

Nell’altro anticipo di serata, questa volta nel gruppo Verde, la gara tra Urania Milano e Agrigento è tiratissima. Pareggio nei primi 4 quarti, pareggio anche nel primo overtime, ma non nel secondo, dove Milano riesce a dare la stoccata decisiva: 126-121 il risultato finale. Non cambia nulla però in termini di posizioni per le due squadre.