Atalanta: rottura del legamento crociato anteriore per Hateboer, stagione finita

Brutta notizia e grave perdita per l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Hans Hateboer ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, proprio durante l’ultimo match di campionato contro la Lazio. Per l’olandese stagione finita, come specificato nel comunicato ufficiale del club bergamasco: “Atalanta B.C. comunica che nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 febbraio, Hans Hateboer è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali e a consulenza specialistica che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nella giornata di domani il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica da parte del Professore Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma”.