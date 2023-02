Arsenal, Arteta: “Il gol del Brentford è in fuorigioco. Ci daranno una spiegazione in settimana”

Solo un punto per l’Arsenal di Mikel Arteta nel match casalingo contro il Brentford nella 23esima giornata della Premier League 2022/2023. Tanti dubbi sul pareggio degli ospiti: “Ho appena guardato il replay e il gol è in fuorigioco – commenta il tecnico -. E’ frustrante ma probabilmente daranno una spiegazione più avanti nel corso della settimana ma oggi non ne abbiamo nessuna. Devi applicare determinati principi in difesa e lo fai attenendoti alle regole ma all’improvviso vengono applicate regole diverse e tu devi cambiare i tuoi principi. Ditecelo prima. Ormai è troppo tardi, il gol è stato concesso e abbiamo perso due punti”.