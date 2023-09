Atalanta, presentati i Football Camp in Egitto: “Porteremo lì i nostri valori”

Sono stati presentati in mattinata a Bergamo, nella sala stampa del Gewiss Stadium, gli Atalanta Football Camp che si terranno in Egitto nelle date del 5-7 ottobre. Tra gli altri, presente il responsabile del settore giovanile, Roberto Samaden: “Il valore insito nell’attività giovanile è il più bello che si possa trasmettere, credo che la caratteristica principale sia quella che i nostri allenatori andranno in Egitto ad allenare, è un elemento fortemente distintivo, i valori che verranno proposti a Zingonia verranno riproposti anche in Egitto durante i camp. Credo sia una grandissima opportunità per i nostri allenatori, vivranno un’esperienza formativa. Il calcio giovanile è inclusione, gioia, non ci sono differenze, questo è il valore di un gioco fantastico come quello del calcio”.