NBA, tegola per i New Orleans Pelicans: infortunio al menisco per Trey Murphy III

A tre settimane dall’inizio del training camp in vista della stagione 2023/2024 i New Orleans Pelicans devono fare i conti con il primo infortunio. Trey Murphy III ha infatti patito un problema al menisco del ginocchio sinistro e in questi giorni si valuterà come proseguire, ovvero se decidere per l’intervento chirurgico o meno. In ogni caso, fase di pre-stagione fortemente compromessa per il prodotto di Virginia, che nella sua stagione da sophomore si era ritagliato un posto importante nella rotazione di coach Willie Green.