Elezioni sindaco Firenze, La Nazione: “Batistuta possibile candidato del centrodestra”

Pazza idea del centrodestra per le elezioni a sindaco di Firenze. Secondo quanto rivela il quotidiano La Nazione, l’opposizione potrebbe infatti cercare di convincere Gabriel Omar Batistuta, formidabile attaccante e idolo dei tifosi della Fiorentina, per il dopo-Nardella a Palazzo Vecchio. Dopo aver contattato diverse figure autorevoli in città, persino la giornalista Cesara Buonamici, già da luglio sono partiti – sempre secondo il noto giornale toscano – i contatti con il fuoriclasse argentino, che però al momento sarebbe incandidabile, visto che non possiede la cittadinanza italiana: ma la coalizione punta a fargliela ottenere in tempo per poter essere eventualmente candidato.