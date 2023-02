Combinata nordica, azzurre pronte all’esordio mondiale a Planica

Le azzurre della combinata nordica si preparano al debutto mondiale a Planica, in programma venerdì 24 febbraio con una Gundersen HS100/5.0 km. Alla gara parteciperanno Daniela Dejori, Greta Pinzani, Annika Sieff e Veronica Gianmoena, che hanno espresso le proprie sensazioni alla vigilia. Daniela Mejori ha dichiarato: “Mercoledì abbiamo fatto allenamento in condizioni insolite, con temperature alte che penso si abbasseranno il giorno della gara. La pista sembra bella, abbastanza tosta e se le condizioni dovessero migliorare anche più veloce, in cui si può fare un po’ di ritmo e recuperare meglio”.

A queste parole si aggiungono anche quelle di Greta Pinzani, che afferma: “Da tarvisiana conosco bene la zona ed il clima, e devo dire che quest’anno è abbastanza particolare. Le condizioni della pista non erano ottimali, ma speriamo che per la gara migliori. Verranno molte persone a fare il tifo per me, son molto contenta ed è ancora più emozionante. Sento magari meno la tensione Mondiale, perché conosco pista e trampolino e mi tranquillizza essere vicino casa. Il trampolino è bellissimo, condizioni perfette e tirato a lucido: cercherò di dare il meglio”.