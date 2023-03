Atalanta, Palomino: “Avevamo bisogno dei 3 punti. Bisogna ritornare in alto”

José Palomino ha commentato la vittoria dell’Atalanta in rimonta contro l’Empoli, nel post partita.“Sembrava che la palla non volesse entrare, ma sapevamo che giocando così avremmo avuto più opportunità di portare a casa la partita. Avevamo bisogno di trovare i tre punti, visto che non arrivavano da parecchio tempo”. Poi ha continuato: “Dopo esser stato fermo così tanto tempo sono contento di essere tornato in campo, ma l’importante è portare la squadra più in alto possibile. Speriamo di giocare qualcosa di importante l’anno prossimo”.