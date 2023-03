Inter-Benfica in tv: data, orario e diretta streaming ritorno quarti Champions League 2022/2023

Inter-Benfica è il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023 e sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match. I nerazzurri affrontano i portoghesi in questa serrata battaglia basata sul doppio confronto che mette in palio le semifinali. La partita si disputerà martedì 18 o mercoledì 19 aprile, orario di inizio quello delle 21. Se si giocherà di mercoledì, sarà possibile la diretta su Amazon Prime Video oppure su Sky Sport e Mediaset (questo se in questo giorno verranno fissate le partite di due italiane e verrà effettuata una scelta tra le due su Amazon), se si scenderà in campo al martedì diretta visibile sui canali Sky Sport e Mediaset. Sportface.it in ogni caso vi terrà aggiornati in modo puntuale con i gol, le emozioni e le parole dei protagonisti.

INFORMAZIONI ANDATA

INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI

RITORNO QUARTI DI FINALE

Martedì 18 o mercoledì 19 aprile

ore 21 Inter-Benfica