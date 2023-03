F1 GP Arabia Saudita 2023, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Arabia Saudita 2023 di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della seconda caccia alla pole della stagione che si terrà sul circuito di Jeddah. Sarà Max Verstappen a partire ancora una volta davanti a tutti o Charles Leclerc troverà il miglior tempo, salvo però essere arretrato di almeno dieci posizioni in griglia per la penalità? Lo scopriremo nella serata araba, prima ancora, alle 14.30, tocca alle prove libere 3 che saranno trasmesse su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. L’appuntamento più importante di sabato 18 marzo è quello con le qualifiche, dove conosceremo il secondo poleman stagionale: diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e differita in chiaro su TV8 alle ore 21.30. Sportface, come al solito, vi proporrà la diretta testuale. Di seguito ecco il riepilogo.

Sabato 18 marzo 2023

ore 14.30 Prove libere 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 18 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8 alle ore 21.30)