Calcio, Baggio a Wuhan per l’All Star Game: “Felici di essere qui, ci sono tanti tifosi del calcio italiano”

Protagonista a Wuhan, in Cina, per l’All Star Game – Europa vs America, Roberto Baggio ha detto in collegamento a Radio Serie A con Rds: “Siamo molto contenti di essere qui. Questa città ha vissuto momenti difficili e noi speriamo di dare una mano oltre che portare speranza per il futuro. Si tratta di una città immensa che può assolutamente tornare protagonista nella Cina e nel mondo. Qui si respira un entusiasmo incredibile. Ci sono molti tifosi del calcio italiano che ci hanno dimostrato il loro affetto ed abbiamo incontrati moltissimi ragazzi giovani, che sono il futuro. Il nostro auspicio è che da qui si possa ripartire con slancio“. Insieme al Divin Codino, a Wuhan ci sono anche Sebastian Frey e Gigi Di Biagio, che hanno aggiunto: “In questi posti Baggio è una superstar. Rispetto a noi è un’altra cosa, ma comunque essere qui tra amici è molto emozionante“.