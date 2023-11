Atalanta-Napoli, i convocati di Mazzarri: ci sono Osimhen, Meret e Zielinski

Tre buone notizie per Walter Mazzarri e per il Napoli in vista della gara di domani, in trasferta, contro l’Atalanta, in programma alle 18 al Gewiss Stadium. Victor Osimhen, Alex Meret e Piotr Zielinski si sono allenati regolarmente in gruppo e sono nell’elenco dei convocati per il match di Bergamo. Terapie e lavoro personalizzato in palestra invece per Lindstrom e Mario Rui, che sono indisponibili per il match contro gli orobici.

Questa la lista completa dei giocatori convocati: Contini, Gollini, Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Demme, Zielinski, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin, Osimhen.