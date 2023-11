Start list staffetta mista Ostersund 2023 biathlon: pettorali di partenza e italiani in gara

La start list della staffetta mista della tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023/2024 a Ostersund: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza delle ventidue nazioni al via. Bib numero 3 per l’Italia, che schiera Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Di seguito ecco allora la start list completa, appuntamento alle ore 14.50 di sabato 25 novembre.

FRA – FRANCE 1

1-1 r FILLON MAILLET Quentin M

1-2 g JACQUELIN Emilien M

1-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine F

1-4 b JEANMONNOT Lou F

2 SWE – SWEDEN

2-1 r NELIN Jesper M

2-2 g PONSILUOMA Martin M

2-3 y MAGNUSSON Anna F

2-4 b OEBERG Elvira F

3 ITA – ITALY

3-1 r BIONAZ Didier M

3-2 g GIACOMEL Tommaso M

3-3 y WIERER Dorothea F

3-4 b VITTOZZI Lisa F

4 NOR – NORWAY 2

4-1 r BOE Tarjei M

4-2 g BOE Johannes Thingnes M

4-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad F

4-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark F

5 GER – GERMANY

5-1 r REES Roman M

5-2 g DOLL Benedikt M

5-3 y SCHNEIDER Sophia F

5-4 b VOIGT Vanessa F

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r STALDER Sebastian M

6-2 g FINELLO Jeremy M

6-3 y GASPARIN Aita F

6-4 b HAECKI-GROSS Lena F

7 CZE – CZECHIA 3

7-1 r KRCMAR Michal M

7-2 g KARLIK Mikulas M

7-3 y DAVIDOVA Marketa F

7-4 b JISLOVA Jessica F

8 UKR – UKRAINE

8-1 r PRYMA Artem M

8-2 g DUDCHENKO Anton M

8-3 y PETRENKO Iryna F

8-4 b DMYTRENKO Khrystyna F

9 AUT – AUSTRIA

9-1 r KOMATZ David M

9-2 g LEITNER Felix M

9-3 y STEINER Tamara F

9-4 b GANDLER Anna F

10 POL – POLAND 4

10-1 r BADACZ Konrad M

10-2 g GUNKA Jan M

10-3 y GEMBICKA Daria F

10-4 b JAKIELA Joanna F

11 SLO – SLOVENIA

11-1 r DOVZAN Miha M

11-2 g REPNIK Matic M

11-3 y REPINC Lena F

11-4 b LAMPIC Anamarija F

12 FIN – FINLAND

12-1 r HIIDENSALO Olli M

12-2 g SEPPALA Tero M

12-3 y JANKA Erika F

12-4 b KERANEN Noora Kaisa F

13 EST – ESTONIA 5

13-1 r SIIMER Kristo M

13-2 g RAENKEL Raido M

13-3 y TOMINGAS Tuuli F

13-4 b KUELM Susan F

14 BUL – BULGARIA

14-1 r SINAPOV Anton M

14-2 g ILIEV Vladimir M

14-3 y DIMITROVA Valentina F

14-4 b HRISTOVA Lora F

15 USA – UNITED STATES

15-1 r GERMAIN Maxime M

15-2 g BROWN Jake M

15-3 y DICKINSON Kelsey Joan F

15-4 b FREED Margie F

16 LTU – LITHUANIA 6

16-1 r DOMBROVSKI Karol M

16-2 g STROLIA Vytautas M

16-3 y KOCERGINA Natalja F

16-4 b TRAUBAITE Judita F

17 ROU – ROMANIA

17-1 r BUTA George M

17-2 g COLTEA George M

17-3 y MEZDREA Andreea F

17-4 b CHIRKOVA Elena F

18 KAZ – KAZAKHSTAN

18-1 r DYUSSENOV Asset M

18-2 g BAUER Kirill M

18-3 y KONDRATYEVA Anastassiya F

18-4 b YEGOROVA Polina F

19 BEL – BELGIUM 7

19-1 r LANGER Thierry M

19-2 g CLAUDE Florent M

19-3 y LIE Lotte F

19-4 b CLOETENS Maya F

20 MDA – MOLDOVA

20-1 r USOV Mihail M

20-2 g MAGAZEEV Pavel M

20-3 y MAKAROVA Aliona F

20-4 b GHILENKO Alla F

21 CAN – CANADA

21-1 r RUNNALLS Adam M

21-2 g KIERS Trevor M

21-3 y PEIFFER Benita F

21-4 b MOSER Nadia F

22 LAT – LATVIA 8

22-1 r BIRKENTALS Renars M

22-2 g PATRIJUKS Aleksandrs M

22-3 y BULINA Sanita F

22-4 b BULINA Sandra F