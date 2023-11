Probabili formazioni Salernitana-Lazio: tredicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Lazio, match della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 25 novembre nella cornice dello stadio Arechi. Obiettivi diversi per Filippo Inzaghi e Maurizio Sarri, ma la stessa speranza per questa partita: il ritorno ai tre punti per risalire la classifica. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Di seguito, ecco il focus sulle probabili scelte dei due tecnici, Filippo Inzaghi e Maurizio Sarri.

SALERNITANA – Candreva e Ikwuemesi favoriti alle spalle di Boulaye Dia. Coulibaly, Bohinen e Maggiore i candidati a centrocampo. In ogni caso Inzaghi sembra orientato a dare continuità al 4-3-2-1. Fazio e Pirola al centro della difesa.

LAZIO – Squalificato Luis Alberto, scatta l’ora di Kamada con Rovella e Guendouzi. Anche Zaccagni è in dubbio e Pedro si scalda nel tridente che vedrà Felipe Anderson come unico elemento sicuro della maglia dal 1′. In ogni caso Immobile è favorito su Castellanos.

Le probabili formazioni di Salernitana-Lazio

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Ikwuemesi; Dia

Ballottaggi: Daniliuc 55% – Bradaric 45%

Indisponibili: Jovane

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Ballottaggi: Immobile 60% – Castellanos 40%; Rovella 60% – Cataldi 40%

Indisponibili: Vecino, Zaccagni (in dubbio)

Squalificati: Luis Alberto