Atalanta-Monza, sospetto fallo di mano di Carlos Augusto: per Di Bello non è rigore

Episodio da rivedere al 64′ minuto del match tra Atalanta e Monza, con un possibile calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Carlos Augusto, ha toccato il pallone con il braccio nell’area avversaria e il VAR ha deciso di chiamare Di Bello al monitor, con l’intenzione di analizzare meglio quanto accaduto. L’arbitro brindisino ha giudicato il tocco non sufficiente per giustificare l’assegnazione del penalty, ma i dubbi restano.