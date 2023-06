Serie C, Playoff 2022/2023: pareggiano Foggia e Pescara, Cesena corsaro a Lecco

Nella giornata di oggi si sono giocati le partite di andata delle semifinali playoff di Serie C 2022/2023. Pareggiano Foggia e Pescara allo Zaccheria. 2-2 il risultato finale tra le squadre di Delio Rossi e Zeman al termine di un match spettacolare. Sblocca la gara Petermann al 2′ e risponde Rafia di rigore al 24′. Nel secondo tempo la ribalta Lescano ma Bjarkason risponde al 60′ per il 2-2 finale. Tutto rimandato al ritorno che si giocherà l’8 giugno a Pescara alle 20:30. Il Cesena è corsaro a Lecco. Gli ospiti vincono 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Mercadante su rigore e Prestia al 45′. Prova ad accorciare Giudici al 67′ ma non basta per evitare la sconfitta casalinga. Cesena che potrà partire con i favori del pronostico l’8 giugno in casa alle 20:30.