Roland Garros 2023: Sabalenka ai quarti, ora certa di restare prima nella Race

Aryna Sabalenka non ha tradito le attese in questa sessione serale del Roland Garros: la numero 2 del mondo ha sconfitto Sloane Stephens per 7-6 6-4 e si è qualificata per i quarti di finale dello Slam francese per la prima volta in carriera. Era l’unico Slam che le mancava, e ce l’ha fatta anche qui Sabalenka, una tennista che si sta confermando ad un livello superiore quest’anno, non fermandosi mai, nemmeno dopo aver vinto gli Australian Open. Grazie ai punti messi in cascina sin qui, la bielorussa è già certa di restare prima nella Race anche al termine di questo torneo.

Anastasia Pavlyuchenkova prosegue con tenacia la sua ripresa nel ranking e la crescita del suo stato di forma: l’ex numero 11 del mondo, una delle più forti tenniste di sempre a non aver mai sfondato il muro della Top 10, è ancora ai quarti di finale del Roland Garros. In svantaggio per 6-3 3-1, la russa ha rimontato Elise Mertens e si è imposta con lo score di 3-6 7-6 6-3, confermando di sentirsi davvero a casa su questi campi: finalista nell’edizione 2021, Pavlyuchenkova ha vinto ben 10 delle ultime 11 partite disputate sulla terra parigina, avendo perso solamente quella finale contro Barbora Krejcikova. La sua prossima avversaria sarà Karolina Muchova, che ha fermato il sogno di Elina Avanesyan per 6-4 6-3: la tennista ceca è tra le migliori otto di questo Major per la prima volta in carriera, traguardo sin qui mancato solamente agli US Open. Continua, inoltre, la fantastica cavalcata di Elina Svitolina: fermatasi ben 13 mesi causa maternità, la giocatrice ucraina è tornata a competere solamente nel mese di aprile e si è già mostrata pronta per farsi rivedere al suo miglior livello. 6-4 6-4 il punteggio che ha premiato la nativa di Odessa contro Daria Kasatkina, la quale si è assicurata il rientro nella Top 100, oltre che il nono quarto di finale Slam della sua carriera, il quarto a Parigi.