“Abbiamo tutti il cuore e il pensiero ad Edoardo. Come sta? Deve fare ancora degli accertamenti e degli esami questa settimana, poi sapremo tutto meglio”. Così il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, prima dell’inizio dell’Assemblea di Lega a Milano, in merito alle condizioni di Edoardo Bove. Il dirigente commenta brevemente anche l’ottimo avvio di campionto: “Sorpreso? No, sorpreso no, però sta andando bene, siamo contenti”