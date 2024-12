“L’arbitro è stato un fattore negativo di questa partita. Penso sia stato chiaro per tutti, è difficile per me perché sono stato sempre zitto e non ho mai parlato di arbitri, ma ci sono tante situazioni ed è una mancanza di rispetto per il Milan quello che hanno fatto oggi. Questo gol ha cambiato la partita”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Milan, Paulo Fonseca dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. Il riferimento è alla rete dell’1-0 di De Ketelaere, autore di un colpo di testa vincente dopo una spinta su Theo Hernandez.

“Nel primo tempo abbiamo fatto una bellissima partita, nel secondo tempo è invece mancata l’applicazione in attacco. Alla fine però abbiamo perso per due gol su palla da fermo. Sul primo gol c’era un fallo chiaro dell’Atalanta: so che quello dell’arbitro è un mestiere difficile, ma in questo momento non c’è rispetto per il Milan”, sono le sue parole a Sky Sport. “Io non ho paura di dire la verità. Io ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma tutte le settimane succede sempre la stessa cosa. Manca sempre il rispetto per il Milan. Iniziamo la partita con un gol che non è regolare e questo cambia la partita”, ha aggiunto.

“Non è stato solo il gol, è una mancanza di rispetto verso il Milan – ha aggiunto Fonseca in conferenza stampa – Tutti parlano, io sto sempre zitto. Io dico basta, da oggi parlerò, non avrò più comprensione per il lavoro dell’arbitro. Dal primo minuto ho sentito questa sensazione”.