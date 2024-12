Secondo pareggio consecutivo per il Psg, che nell’anticipo della 14^ giornata di Ligue 1 2024/2025 non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Auxerre. Una partita dominata, dal punto di vista del possesso e delle occasioni, da parte degli uomini di Luis Enrique, che però non sfondano il muro avversario e devono accontentarsi di tornare a casa con un solo punto. Goncalo Ramos è tra i più pericolosi dei suoi nella prima parte di incontro, con un paio di colpi di testa parati da Leon, grande protagonista di serata. Il portiere dell’Auxerre, infatti, para tutto ciò che arriva nello specchio della sua porta, con i parigini che scontano anche un po’ di imprecisione, con diversi tiri che hanno mancato il bersaglio grosso, contribuendo al pareggio a reti bianche.