“Per noi è normale che sia una grande vittoria. L’abbiamo vinta in modo strameritato, con tutti i numeri a nostro favore. L’avversario era difficile, la vittoria ci sta tutta”. Così Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria per 2-1 della sua Atalanta contro il Milan. “Dopo il vantaggio abbiamo preso una brutta infilata sul pareggio. Siamo sempre riusciti a chiudere, qualche volta con affanno – ha proseguito il tecnico degli orobici analizzando l’incontro –. In mezzo al campo siamo riusciti ad evitare il loro pressing, abbiamo costruito delle ottime azioni. Noi non ci siamo mai accontentati, non ci siamo mai buttati a terra, abbiamo sempre cercato di fare gol”. Infine, un commento sul tanto discusso episodio del gol di De Ketelaere: “Se il tentativo è di parlare di altro e non di parlare della partita… De Ketelaere è andato in cielo. Metto l’accento sulla nostra prestazione, sono convinto che abbiamo meritato la vittoria. Domani guarderemo le altre partite, martedì ci sarà un altro appuntamento incredibile”.