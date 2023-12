Atalanta-Milan, De Ketelaere: “Vittoria che ci dà fiducia. Al Milan non hanno funzionato tante cose”

Charles De Ketelaere ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria della sua Atalanta contro il Milan nel match valido per la 15^ giornata di Serie A 2023/2024: “Si tratta di un successo che ci dà fiducia per le prossime partite, anche se pensiamo gara dopo gara. Ovviamente non è una partita come le altre, ma in fondo giochiamo per i tre punti. Il gol sbagliato? Avrei dovuto segnare, devo migliorare. Ciò che contava però era vincere e l’abbiamo fatto“. Infine, il belga è tornato sulla sua esperienza in rossonero: “Tante cose non hanno funzionato, non ho fatto grandi partite. Qui gioco in una posizione differente, ma mi sento bene“.