MOVIOLA – Inter-Udinese, Perez trattiene Lautaro: rigore fischiato da Di Bello al Var

Episodio da moviola nel cuore del primo tempo di Inter-Udinese, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I nerazzurri attaccano con grande veemenza e su un cross dalla destra Lautaro Martinez viene trattenuto da Perez, ma per l’arbitro Di Bello non è calcio di rigore. Il direttore di gara però viene richiamato dal Var per rivedere tutto e a quel punto fischia calcio di rigore. Simone Inzaghi viene ammonito per proteste perché chiedeva anche il provvedimento disciplinare. Dagli undici metri Calhanoglu è glaciale e fa gol.